İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1381
  • EURO
    18,4003
  • ALTIN
    1021.18
  • BIST100
    2540.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi
Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 23:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Teröristlere karşılan yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, Borno eyaletindeki Konduga bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Musa, 3 silahlı araç, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.