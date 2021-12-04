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Dünya

Nijerya'da terör örgütü ISWAP saldırısı: 7 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü ISWAP'nin düzenlediği saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:45
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Yerel basında çıkan haberlere göre, ISWAP üyeleri, Borno eyaletine bağlı Rann bölgesindeki askeri noktaya saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırının ardından ordunun ISWAP'ye düzenlediği hava operasyonunda 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.

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