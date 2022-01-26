<p>Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ABD'den satın alınan "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarıyla Borno eyaletinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. </p><p>Gabkwet, operasyonlarda ISWAP'ın elebaşı Mallam Ari'nin bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. </p><p>Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.</p><p>Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.</p><p>Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.</p><p>Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. </p><p>Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.</p>