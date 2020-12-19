İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2020 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
Dünya

Nijerya'da terör saldırısı: 3 ölü

Nijerya'nın Borno eyaletinde intihar saldırısı düzenlendi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:55
ABONE OL

Adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde bir kız çocuğunun kalabalık bir yerde intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.