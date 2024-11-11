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Dünya

Nijerya'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Augie bölgesine yönelik bir terör saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
Nijerya'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Ulusal basındaki haberlere göre, bölgede yeni ortaya çıktığı belirtilen terör örgütü Lakurawa, Kebbi eyaletine bağlı Augie bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ülkenin kuzeyinde yeni bir terör örgütünün ortaya çıktığını belirtmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

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