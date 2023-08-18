İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2023 Cuma / 2 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1939
  • EURO
    29,777
  • ALTIN
    1649.35
  • BIST100
    7764.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 82 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 82 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda son iki haftada teröristlerin rehin aldığı 82 kişi kurtarıldı.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 82 kişi kurtarıldı
ABONE OL

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, son iki haftada ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 82 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 32 teröristin de etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, 92 Boko Haram ve 21 silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti.

Buba, operasyonlarda çete üyelerin kampları imha ettiğini belirterek, terörist ve silahlı çete üyelerine ait 108 silah, 14 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.