Nijerya'da tespit edilen vaka sayısı 47 bini geçti

AA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 319 bin 851 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 423 artarak 47 bin 290'a çıktığı kaydedildi.



Ülkede son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 956'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 33 bin 609'a ulaştığı belirtildi.



Lagos 16 bin 74, başkent Abuja 4 bin 525, Oyo 2 bin 890, Edo 2 bin 399, Rivers 1972 ve Kano 1643 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bine yaklaştı, 23 bin 912 kişi yaşamını yitirdi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 566 bin 109'e çıkarken, bu ülkeyi 95 bin 834 vaka ile Mısır ve 47 bin 290 vaka ile Nijerya izledi.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.