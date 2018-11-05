Nijerya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı
Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı.
- AA
Enugu Polis Sözcüsü Ebere Amaraizu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enugu - Port Harcourt karayolunda tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığını bildirdi.
Amaraizu, kazada 11 kişinin öldüğünü, 12 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Amaraizu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Muhabir : Adam Abu BashalYayınlayan : Ülkü P. Karakuş 14:04 05/11/18
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