Nijerya'da tüm iletişim hatları kesildi

AA 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:04 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:04

Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki artan silahlı saldırılar ve insan kaçırmalarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

Eyalette silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını aktaran Masari, "Kesinti, komşu eyaleti Zamfara'dan silahlı eylemleri için telekom hizmetlerini kullanmak üzere Katsina eyaletine hareket eden çete üyelerini durdurmayı da yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından geçen hafta başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesilmişti.





