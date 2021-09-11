İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2021 Cumartesi / 4 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
Dünya

Nijerya'da tüm iletişim hatları kesildi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırılar devam ediyor. Hükümet, saldırganlarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatları kestiğini açıkladı.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 00:04 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:04
ABONE OL

Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki artan silahlı saldırılar ve insan kaçırmalarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

Eyalette silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını aktaran Masari, "Kesinti, komşu eyaleti Zamfara'dan silahlı eylemleri için telekom hizmetlerini kullanmak üzere Katsina eyaletine hareket eden çete üyelerini durdurmayı da yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından geçen hafta başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesilmişti.



İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.