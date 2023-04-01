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Dünya

Nijerya'da Türk okulu ve yetimhanesinde 2 bin kişiye sağlık taraması yapıldı

Nijerya'da, Türk hayırseverlerin yardımlarıyla inşa edilen okul ve yetimhanede öğrenciler ve bölge halkına sağlık taraması yapıldı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Nijerya'da Türk okulu ve yetimhanesinde 2 bin kişiye sağlık taraması yapıldı
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Nijerya'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu Darul Amin Vakfı ve Nijeryalı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen sağlık programında, başkent Abuja'nın Mpape bölgesindeki Türk okulu ve yetimhanesinde 2 bin kişi sağlık taramasından geçirildi.

Devlet Hastanesinden sağlık personeli Hasan İbrahim Adamu, AA muhabirine köylerde yaşayan insanların hijyen sorunları nedeniyle kolera, sıtma, tifo gibi hastalıklarla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle köylülerin hastaneye gidemediklerini ifade eden Adamu, bugün ücretsiz sağlık taraması yapmak için bölgede bulunduklarını söyledi.

Adamu, bölgede sıtma, tifo, kolera gibi çeşitli hastalıkların tespitinin yapıldığını, ciddi sorunları olanların merkez hastanesine sevk edileceğini kaydetti.

Darul Amin Vakfı Başkanı Eyüp Gökhan Özgün ise yetimhanedeki öğrenciler ve bölge halkı olmak üzere 2 bin kişiye ücretsiz sağlık taraması yapıldığını ve ilaçlar verildiğini belirtti.

Nijerya'da ciddi derecede sağlık sorunları olduğunu aktaran Özgün, "Bu ülkede sağlık sıkıntıları karşılayacak yeterli hastane ve gerekli ekipman yok. Özellikle bu bölgedeki gibi fakir insanların hastaneye gidecek durumları olmadığından dolayı ciddi derecede tedavi ihtiyaçları var, bu vesileyle böyle bir programı düzenledik." dedi.

Özgün, bugünkü programın ilk olmadığını, Darul Amin Vakfı, Türk hayırseverler ve Nijerya'daki STK'lerin işbirliğiyle 2 yılda bir böyle program düzenlediklerini ve bundan sonra her yıl sağlık taraması yapmak istediklerini ifade etti.

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