Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 50 ölü 70 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyalet yetkililerden  Christopher Avi, yerel halkın kaza yapan tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı  sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten tankerin patladığını belirtti.
Avi, "Patlamada şu ana kadar 50 kişinin cesedine ulaşıldı, 70 kişi  yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu." dedi.
 
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, çevredeki evlerin kül olduğunu  ifade eden Avi,  kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
 
Öte yandan Benue Eyalet Polis Sözcüsü Catherine Anene, olayı doğruladı  ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
 

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