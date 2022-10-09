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Dünya

Nijerya'da yaşanan felakette 24 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA9 Ekim 2022 Pazar 01:27 - Güncelleme:
Nijerya'da yaşanan felakette 24 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Sözcüsü Umar Muhammad, yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 24 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Seller nedeniyle 16 bin 625 evin hasar gördüğünü kaydeden Muhammad, 1620 parça tarlanın sular atlında kaldığını ifade etti.

Muhammad, eyalet hükümetinin yakında selzedelere insani yardımları dağıtmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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