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Dünya

Nijerya'da yerleşim bölgesine küçük uçak düştü

Nijerya'nın Lagos kentinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

IHA1 Ağustos 2023 Salı 20:43 - Güncelleme:
Nijerya'da yerleşim bölgesine küçük uçak düştü
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Nijerya'nın ticari başkenti olarak bilinen Lagos'un Ikeja bölgesine küçük uçak düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi gönderildi. Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) Genel Müdürü Olufemi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 4 kişinin kazadan yaralı olarak kurtulduğunu belirterek, "Dört yaralı da uçaktan canlı olarak çıkarıldı. Tedavi için hastaneye nakledildiler. Bölge kordon altına alındı. Tüm Acil Durum ekipleri olay yerinde." dedi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın çarpmanın etkisi ile alev topuna döndüğü görüldü.

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