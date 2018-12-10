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Nijerya'da yetersiz beslenmeden 3 ayda 30 çocuk öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle son üç ayda 30 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle son üç ayda 30 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Nasarawa Eyalet Beslenme Koordinatörü Hajiya Halima Yusuf, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette son üç ayda 30 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü, 2 binden fazla çocuğun ise hastanelik olduğunu belirtti.
 
Bölgede 15 farklı hastanede çocukların tedavi altına alındığını ifade eden Yusuf, çocukların yetersiz beslenme yüzünden farklı bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranının da gittikçe arttığına dikkati çekti.
 
Yusuf, ülkede yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında hükümet ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) iş birliğiyle kampanya başlatıldığını kaydetti.
 
Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

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