İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9505
  • EURO
    10,3371
  • ALTIN
    505.1
  • BIST100
    1395.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da yılda 90 bin kişi odun dumanından ölüyor
Dünya

Nijerya'da yılda 90 bin kişi odun dumanından ölüyor

Nijerya'da yemek pişirmek veya ısınmak için yakılan odunların dumanından ve odundan kaynaklanan diğer komplikasyonlardan yılda en az 90 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 20:11 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:12
ABONE OL

Çevreden sorumlu Devlet Bakanı Sharon İkeazor, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Herkes İçin Temiz Pişirme Enerjisi" forumunda yaptığı açıklamada, ülkede odun dumanın insanların sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ülke nüfusunun yüzde 70'inin yemek pişirme ve ısınma için enerji ihtiyaçlarını karşılamada hala yalnızca oduna bağlı olduğunu kaydeden İkeazor, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

İkeazor, ülkede başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 90 binden fazla kişinin her yıl odun dumanı ve yakacak odundan kaynaklanan diğer komplikasyonlardan öldüğünü bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.