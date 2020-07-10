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Dünya

Nijerya'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 10:02 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 10:04
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Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bayelsa Eyalet Koordinatörü Robert Ogom, yerel basına yaptığı açıklamada, Tombia-Amassoma kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, bir kamyonla çarpıştığını ve ardından alev aldığını belirtti.

Ogom, yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Robert Ogom, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Ogom, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine de işaret etti.

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