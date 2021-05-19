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Dünya

Nijerya'da yolcu otobüsüne saldırı: Şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin yolcu otobüsüne düzenlediği baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:55 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:55
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyalete bağlı Batsari-Rugu kara yolunda silahlı kişiler, yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

Şoförün öldürüldüğü baskında 23 yolcu kaçırıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Silahlı kişiler dün eyaletin Bauren Zakat köyündeki Şeriat Mahkemesine saldırı düzenlemiş ve bir hakimi kaçırmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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