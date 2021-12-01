İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1778
  • EURO
    14,9506
  • ALTIN
    756.225
  • BIST100
    1854.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu teknesinin Bagwai Nehri'nde alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:35
ABONE OL

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, Channels televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletin Bagwai bölgesindeki Bagwai Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Haruna, "Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarda 20 kişinin cesedi bulundu ve 7 kişiyi kurtarabildik." dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Haruna, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Haruna, teknede 40 ila 50 yolcunun bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.