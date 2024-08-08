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Dünya

Nijerya'da yolcu teknesi alev aldı! 20 ölü

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alev alarak batması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
Nijerya'da yolcu teknesi alev aldı! 20 ölü
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Bayelsa Polis Sözcüsü Musa Mohammed, yaptığı açıklamada, Ezetu bölgesindeki nehirde yolcu taşıyan ahşap teknenin motorundaki arıza nedeniyle alev alıp yanarak battığını belirtti.

Mohammed, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Mohammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Ulusal basındaki haberlerde teknede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.

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