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Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Niger Nehri'nde 21 yolcusu bulunan  teknenin batması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiği  belirtildi.
 
Arama çalışmaları sonucu 2 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.
 
Öte yandan Kwara polis sözcüsü Ajayi Okasanmi, teknenin, kapasitesinin  üzerinde yolcu taşıdığı için battığını belirtti.
 
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları  meydana geliyor.

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