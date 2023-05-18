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Dünya

Nijerya'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarına saldırı... Can kaybı yükseldi

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Nijerya'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarına saldırı... Can kaybı yükseldi
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Anambra Eyaleti Emniyet Müdürü Echeng Echeng, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 16 Mayıs'ta Ogbaru bölgesinde ABD çalışanlarını hedef alan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye çıktığını belirtti.

Echeng, 2 kişinin hala kayıp olduğunu ifade etti.

Saldırının ardından terör örgütü Biafra Yerli Halklarına (IPOB) yönelik operasyon düzenlendiğini aktaran Echeng, 2 IPOB üyesinin gözaltına alındığını söyledi.

Anambra eyaletine 16 Mayıs'ta insani yardım faaliyetleri için giden ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Ogbaru bölgesinde uğradığı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 ABD elçiliği yerel personeli ve 2 polis öldürülmüştü.

Devlet Başkanı Buhari, saldırıyı kınayarak, olayın faillerinin adalete teslim edileceği sözünü vermişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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