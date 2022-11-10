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Dünya

Nijerya'daki etnik çatışmalarda 28 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue ve Ebonyi eyaletlerinde iki etnik grup arasındaki çatışmalarda 28 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Nijerya'daki etnik çatışmalarda 28 kişi hayatını kaybetti
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Benue Valisinin Güvenlik Danışmanı Paul Hembah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Benue'nin komşusu Ebonyi eyaletinde bir tapınağa yapılan saygısızlık iddiasıyla 7 Kasım'dan bu yana Effium ve Ezza Effium adlı etnik gruplar arasında şiddet olayları yaşandığını söyledi.

Hembah, çatışmalarda aralarında çoğu kadın ve çocukların bulunduğu 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda ev ve iş yerinin kundaklandığını da ifade eden Hembah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Benue ve Ebonyi eyaletlerinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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