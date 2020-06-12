Nijerya'daki fırtına sırasında 18 silahlı çete üyesi öldü

AA 12 Haziran 2020 Cuma 23:42 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 23:42

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Adamawa eyaletine bağlı Toungo köyünde 20 milyon naira (yaklaşık 351 bin 600 Türk lirası) fidye karşılığında çok sayıda kişiyi kaçırdı.

Silahlı kişilerin aldıkları fidyenin paylaşımı sırasında meydana gelen fırtınada 18 çete üyesi öldü.

"Toungo köy sakinlerinin silahlı kişilerin ölmesi için büyücüye gittikleri" iddia edildi.

Adamawa Polis Eyaleti Sözcüsü Suleiman Nguroje, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

