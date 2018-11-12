Nijerya'daki kolera salgınında 2 ayda ölenlerin sayısı 71'e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kuzeydoğu temsilcisi Dr. Collins Owili, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı 5 bölgede son 2 ayda 71 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgelerde son 2 ayda bin 759 kolera vakası tespit edildiğini kaydeden Dr. Owili, salgınla mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı bilgisini de verdi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

Ülkede terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.