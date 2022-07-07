İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2022 Perşembe / 8 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,234
  • EURO
    17,5963
  • ALTIN
    963.153
  • BIST100
    2408.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'daki saldırıyı düzenleyen örgüt belli oldu
Dünya

Nijerya'daki saldırıyı düzenleyen örgüt belli oldu

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıyı terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 01:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Terör örgütü ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 5 Temmuz gecesinde cezaevine düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Teröristlerin paylaştığı video kayıtta, örgüt üyelerinin saldırı sırasında bağırarak, cezaevindeki araçları yaktıkları görülüyor.

5 Temmuz gecesinde Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıda aralarında 63 Boko Haram üyesinin bulunduğu yaklaşık 600 mahkum firar etmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak, firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.