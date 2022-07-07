Nijerya'daki saldırıyı düzenleyen örgüt belli oldu

Terör örgütü ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 5 Temmuz gecesinde cezaevine düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Teröristlerin paylaştığı video kayıtta, örgüt üyelerinin saldırı sırasında bağırarak, cezaevindeki araçları yaktıkları görülüyor.



5 Temmuz gecesinde Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıda aralarında 63 Boko Haram üyesinin bulunduğu yaklaşık 600 mahkum firar etmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak, firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.