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Dünya

Nijerya'daki seçimlerde 10 binden fazla aday yarışacak

Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), ülkede Şubat 2023'te düzenlenecek genel seçimlerde 10 binden fazla adayın yarışacağını duyurdu

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 02:35 - Güncelleme:
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INEC İletişim ve Seçmen Eğitim Komisyonu Başkanı Festus Okoye, yaptığı açıklamada, şubatta yapılacak devlet başkanlığı ve eyalet seçimleri için 10 binin üzerinde adayın başvuru yaptığını açıkladı.

Okoye, adayların arasında 381 kadının ve 11 engellinin bulunduğunu ifade etti.

Bu seneki adayların sayısının 2019'daki kıyasla daha az olduğunun altını çizen Okoye, "Geçen dönemdeki adayların sayısı fazla olmaması kaydıyla bu sefer belli kriterlerimiz var." dedi.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da 2019'da düzenlenen genel seçimlerde 20 binden fazla aday başvuru yapmıştı.

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