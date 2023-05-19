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Dünya

Nijerya'daki silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 125'e çıktı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldi.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 16:24 - Güncelleme:
Nijerya'daki silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 125'e çıktı
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Mwaghavul Kalkınma Derneği Başkanı Joseph Gwankat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Fungzai ve Kubwat köylerindeki saldırılarda ölenlerin tespitine yönelik çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 125'e yükseldiğini kaydeden Gwankat, "Bazı cesetleri çalılıklarda, bazılarını da tarlalarda bulduk. Ayrıca bazı kurbanların kuyuya atıldığını tespit ettik." dedi.

Gwankat, bölgedeki durumun hala gergin olduğunu dile getirerek "Kadınlar ve çocuklar aç ve hasta. Erkekler çaresiz durumda ve hayatta kalan ailelerine tarım arazileri yok edildiği için yiyecek sağlayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Joseph Gwankat, hükümet ve insani yardım kuruluşlarına, saldırılardan etkilenenlere tıbbi destek ve gıda sağlanmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlerde, saldırılarda yaklaşık 20 bin kişinin evlerini terk ederek kilise, okul ve açık alanlara sığındığı öne sürüldü.

Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerine, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıların ardından eyalette şiddet olaylarını önlemek amacıyla 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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