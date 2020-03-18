Nijerya'dan 13 ülkeye seyahat yasağı

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 15:10 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:10

Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustafa, basına yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, İran, İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini belirtti.

Mustafa, bu ülkelerden uçuşların askıya alındığını ifade ederek, hükümet yetkililerinin de yurt dışı seyahatlerinin yasakladığı bilgisini paylaştı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede daha önce planlanan Ulusal Spor Festivali'nin de Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Öte yandan, ülkedeki üniversite mezunlarının yaptığı Ulusal Gençlik Hizmet Birlikleri (NYSC) mecburi hizmetine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Nijerya'da, bugün tespit edilen 5 yeni vakayla Kovid-19 vaka sayısı 9'a yükseldi.