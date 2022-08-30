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Dünya

Nijerya'dan ABD'ye ret

Nijerya mahkemesi, Federal hükümetin uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'yi ABD'ye iade etmek istemesine ilişkin davayı reddetti.

AA30 Ağustos 2022 Salı 01:59 - Güncelleme:
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Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeden Inyang Ekwo, federal hükümetin, Kyari'nin ABD'deki iddianamesinin istemesini "garip, yetersiz ve haktan yoksun" olarak nitelendirerek başvuruyu reddetti.

Ekwo, ülkenin Adalet Bakanı ve hukuk görevlisi olarak Ebubekir Malami'nin "İade Yasası'nın ülkede yetkili bir mahkemede yargılanmakta olan bir sanığın teslim edilmesini yasakladığının farkında olması gerektiğini" söyledi.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı olduğu belirtilen Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, kokain kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış ancak tüm suçlamaları reddetmişti.

Abba Kyari, görevini yürütürken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anılıyordu.

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