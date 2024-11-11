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Dünya

Nijerya'dan işgalci İsrail'e 'soykırımı durdur' çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 21:47 - Güncelleme:
Nijerya'dan işgalci İsrail'e 'soykırımı durdur' çağrısı
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Tinubu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonlandırmasını isteyen Tinubu, Nijerya'nın Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineleyerek, ülkesinin hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güven içinde bir arada yaşayabilecekleri iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

Bunun bölgede kalıcı barışı sağlayacağını belirten Tinubu, şunlar kaydetti:

"Adalete, insan onuruna ve insan hayatının kutsallığına değer veren ulusların temsilcileri olarak, bu çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi için hep birlikte ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Boş kınamalar yayınlamak yeterli değildir. Dünya, Gazze'de çok uzun süredir devam eden İsrail saldırganlığının sona ermesi için çalışmalıdır."

Tinubu, Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarını, küresel hukuki ve diplomatik normlara uygun olarak orantılılık ilkesine ve sivillerin temel haklarına saygı göstermeye çağırdı.

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