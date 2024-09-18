Nijerya'dan 'baraj' uyarısı: 11 eyalet için alarm verildi

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, NIHSA, Kamerun'daki yetkililer tarafından Lagdo Barajı'ndan kontrollü su tahliyesine başlandığının kendilerine bildirildiğini ifade etti.

NIHSA, Batı ve Orta Afrika'daki şiddetli yağışların ardından Kamerun'un en büyük barajlarından birinden su salmaya başladığını açıklaması üzerine 11 eyalette sel olasılığı uyarısında bulundu.

NIHSA açıklamasında, tarımsal üretim yapılan orta kuşak bölgesindeki Benue, Nasarawa ve Kogi ile güneydeki petrol bölgesi Bayelsa, Delta ve Rivers eyaletleri dahil olmak üzere 11 eyaletin risk altında olduğu belirtildi.

Eyalet yetkililerinden, meydana gelebilecek sellerin olası etkilerini azaltmak için teyakkuzda olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.