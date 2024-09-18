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Dünya

Nijerya'dan 'baraj' uyarısı: 11 eyalet için alarm verildi

Nijerya Hidrolojik Hizmetler Ajansı (NIHSA), Kamerun'un aşırı yağışlarda dolan büyük barajlardan birinde su tahliyesi yapmaya başladığını açıklamasının ardından 11 eyalette sel meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
Nijerya'dan 'baraj' uyarısı: 11 eyalet için alarm verildi
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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, NIHSA, Kamerun'daki yetkililer tarafından Lagdo Barajı'ndan kontrollü su tahliyesine başlandığının kendilerine bildirildiğini ifade etti.

NIHSA, Batı ve Orta Afrika'daki şiddetli yağışların ardından Kamerun'un en büyük barajlarından birinden su salmaya başladığını açıklaması üzerine 11 eyalette sel olasılığı uyarısında bulundu.

ÇOK SAYIDA EYALET RİSK ALTINDA

NIHSA açıklamasında, tarımsal üretim yapılan orta kuşak bölgesindeki Benue, Nasarawa ve Kogi ile güneydeki petrol bölgesi Bayelsa, Delta ve Rivers eyaletleri dahil olmak üzere 11 eyaletin risk altında olduğu belirtildi.

Eyalet yetkililerinden, meydana gelebilecek sellerin olası etkilerini azaltmak için teyakkuzda olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

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