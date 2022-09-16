Nijeryalı enerji şirketinden bölgesel atak

NNPC'den yapılan açıklamaya göre, Kyari, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı projesinin imza törenine katıldı.

Kyari, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, paydaşların projeyi gerçekleştirme taahhüdünü teyit etmesini, Nijerya-Fas doğal gaz boru hattı projesinde çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Projenin Afrika kıtasındaki ülkelerin yaşam standartlarını da iyileştireceğinin altını çizen Kyari, 5 bin 660 kilometre uzunluğunda olacak boru hattının Fas'a, 13 ECOWAS ülkesine ve Avrupa'ya gaz tedarikine, alt bölge ekonomilerinin entegrasyonuna yardımcı olmasının beklendiğini ifade etti.

NNPC, 2 Haziran'da, ECOWAS ile Nijerya-Fas doğal gaz boru hattının inşası için anlaşmaya varmıştı.

Merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja olan ECOWAS, 28 Mayıs 1975'te kuruldu. 15 üyesi (Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo) bulunan kuruluş, bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.