Nijeryalı öğretmenden insanlık dışı hareket

AA 25 Ocak 2022 Salı 18:43 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:43

Kano Eyaleti Eğitim Bakanı Sanusi Kiru, basına yaptığı açıklamada, Kano'da 5 yaşındaki Abubakar'ın öğretmeni tarafından katledilmesi nedeniyle eyaletteki tüm özel okulları geçici olarak kapattıklarını belirtti.

Kiru, hükümetin eyaletteki özel okulları yeniden sertifikalandırma işlemleri için özel bir komite kuracağını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, çocuğun ailesinden 6 milyon naira (yaklaşık 200 bin Türk lirası) fidye alan öğretmen Abdulmalik Tanko, polis sorgusunda kendisini gördüğü için minik çocuğu zehirledikten sonra gömdüğünü itiraf etti.

