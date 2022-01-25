İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijeryalı öğretmenden insanlık dışı hareket
Dünya

Nijeryalı öğretmenden insanlık dışı hareket

Nijerya'nın Kano eyaletinde 2 Aralık'ta öğretmeni tarafından fidye için kaçırılan özel bir anaokulunun öğrencisi Hanifa Abubakar'ın, öldürülmesi üzerine eyaletteki tüm özel okullar kapatıldı. Polise verdiği ifadesinde ise suçunu itiraf eden öğretmen öğrencisini zehirleyip gömdüğünü söyledi.

AA25 Ocak 2022 Salı 18:43 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:43
ABONE OL

Kano Eyaleti Eğitim Bakanı Sanusi Kiru, basına yaptığı açıklamada, Kano'da 5 yaşındaki Abubakar'ın öğretmeni tarafından katledilmesi nedeniyle eyaletteki tüm özel okulları geçici olarak kapattıklarını belirtti.

Kiru, hükümetin eyaletteki özel okulları yeniden sertifikalandırma işlemleri için özel bir komite kuracağını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, çocuğun ailesinden 6 milyon naira (yaklaşık 200 bin Türk lirası) fidye alan öğretmen Abdulmalik Tanko, polis sorgusunda kendisini gördüğü için minik çocuğu zehirledikten sonra gömdüğünü itiraf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.