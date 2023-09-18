Nijerya'nın aşırı yağışlar sele neden oldu

İki gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lagos eyaletinin Ajegunle ve Ikorodu bölgelerinde çok sayıda ev ile Lagos-Badagry ana yolu sular altında kalırken, pek çok iş yeri zarar gördü.

Eyaletin Ile-Epo ve Alimosho banliyöleri de saatler süren sağanak nedeniyle sele teslim oldu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, Ile-Epo'daki yağışlar nedeniyle 1 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Farinloye, daha önce Lagos dahil ülkenin 13 eyaletine bağlı 50 bölgenin şiddetli yağışlar ve selle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.