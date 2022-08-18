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Dünya

Nijerya'nın Katsina eyaletinde 1,2 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

Nijerya'nı Katsina eyaletinde 1,2 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemediği ve bodur kaldığı bildirildi.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Beslenme Yöneticisi Elhaji Diop, Katsina'da düzenlenen "Sadece Anne Sütü ile daha Güçlü" başlıklı programın açılışına katıldı.

Diop, burada yaptığı konuşmada, yetersiz beslenme raporunda, Nijerya'nın yetersiz beslenen çocuk sayısında Afrika'da birinci ve dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Katsina eyaletinde 5 yaş altı 1,2 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemediğini ve bodur kaldığını kaydeden Diop, bu sayının endişe verici olduğunu söyledi.

Diop, Katsina'da çocukların yetersiz beslenme sorununa karşı eyalet yetkilileriyle ortak çalışma yürüteceklerini vurguladı. Anne sütünün önemine değinen Diop, çocukların ayrıca yumurta, soya, yer fıstığı ve kestane gibi gıdalarla beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkede geçen yıl yetersiz beslenme nedeniyle en az 80 çocuk hayatını kaybetti, yetersiz beslenme nedeniyle bulaşıcı hastalıklar da artış gösterdi.

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