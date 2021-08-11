İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2021 Çarşamba / 3 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,578
  • EURO
    10,1083
  • ALTIN
    477.585
  • BIST100
    1437.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında ölenlerin sayısı 75'e yükseldi
Dünya

Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında ölenlerin sayısı 75'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:21 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:21
ABONE OL

Katsina Eyaleti Sağlık Komiseri Yakubu Danja, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerine yayılan salgından 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Danja, eyalette 5 Mayıs'tan bu yana 1534 kolera teşhisi konulduğunu ve salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini aktardı.

Bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Danja, bölge sakinlerine salgına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da ocaktan bu yana salgın devam ederken, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.