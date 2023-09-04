Nijerya'nın kuzeydoğusunda 8,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç

İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu, yaptığı açıklamada, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırıların arttığı Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde yaklaşık 8,3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.



Hükümetin insani krize karşı mücadelede kararlı olduğuna işaret eden Edu, "Birleşmiş Milletler (BM), Benue'nin Nijerya'da insani ihtiyaçların başkenti haline geldiğini ve bu nedenle insani açıdan yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Edu, bakanlığın, doğruluk ve şeffaflık için sosyal kayıtların kapsamlı bir şekilde doğrulanması için yenilikçi yollar bulduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.