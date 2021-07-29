Nijerya'nın kuzeyinde yüz binlerce kişi açlıkla karşı karşıya

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:27

UNDP - GEF'in Dayanıklı Gıda Güvenliği Projesi'nden Sorumlu Müdürü Rhoda Dia, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde yıllardır devam eden güvenlik sorunları nedeniyle akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Ülkede artan güvensizlik ortamının yoksulluk ve ekonomik krizlerle sonuçlandığına işaret eden Dia, BM kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dikkat edilmezse bölgede 13 milyon insanın ilerleyen birkaç ay içinde akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Dia, bölgedeki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve son zamanlarda çobanlar ve çiftçiler arasındaki çatışmalar nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.