Nijerya'nın Kwara hükümeti, eyalette başörtüsü serbestisinde kararlı

AA 22 Şubat 2022 Salı 18:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 18:26

Eyalet Valiliği Sözcüsü Rafiu Ajakaye'nin yaptığı açıklamaya göre Vali AbdulRazaq, son zamanlarda başörtüsü tartışmalarının yol açtığı şiddet olaylarını kınadı.

AbdulRazaq, eyalet genelindeki okullarda Müslüman kızların başörtüsü takmalarının bir hak olduğunun altını çizdi.

Hükümetin eyalette getirdiği başörtüsü serbestisi kararının yasal olduğunu vurgulayan AbdulRazaq, "Başörtüsü hakkında duruşumuz hukuka dayalı. Kwara eyaleti, en güneydeki eyalet olarak çeşitliliği ve barış içinde bir arada yaşamasıyla en benzersiz bir toplumdur." ifadesini kullandı.

Kwara eyaletinde 3 Ocak'ta bir okulda Müslüman kız öğrencilerin sınıfa girmesine izin verilmemesi protestolara neden olmuş, çıkan olaylarda 1 kişi ölmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Eyalet hükümeti, geçen ay başörtülü öğrencilerin okula alınmaması üzerine başörtüsü serbestliği kararı almıştı.

Nijerya'da çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda kadınların başörtüsü kullanımı tartışmalara neden oluyor.