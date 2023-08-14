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Dünya

Nijerya'nın Nijer'e sınırlarını kapatması bir haftada 16,9 milyon dolar zarara neden oldu

Nijerya'nın, 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer ile sınırlarını kapatmasının bir haftada ekonomide 16,9 milyon dolar zarara yol açtığı bildirildi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Nijerya'nın Nijer'e sınırlarını kapatması bir haftada 16,9 milyon dolar zarara neden oldu
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Arewa Ekonomik Forumu Başkanı İbrahim Yahaya Dandakata, yaptığı açıklamada, Nijerya-Nijer sınırlarının kapatılmasının ekonomik sonuçlarının tüccarlar için dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

Sınırlarının kapatılmasının bir haftada ülkenin ekonomisini 16,9 milyon dolar zarara soktuğunu kaydeden Dandakata, "İki ülke arasındaki ticaret, özellikle çabuk bozulabilen mallarda genellikle gayriresmi olarak gerçekleşiyor. Tüm sınırların kapatılması kararının sonuçları çok büyük oldu. Sınırın daha fazla kapatılması, bu iki ülke arasında devam eden devasa ticarete zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Dandakata, hükümete, tüccarların ülkeye mal getirmesi ve götürmesine izin vermek için sınırları açma çağrısında buldu.

Nijerya hükümeti, 4 Ağustos'ta, askerin yönetime el koyduğu Nijer ile tüm sınırlarını kapatmıştı.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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