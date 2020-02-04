Nijerya'nın yurt dışına kaçırılan 318 milyon doları iade edilecek

AA 04.02.2020 15:33 - Güncelleme: 04.02.2020 15:37

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferdinand Nwonye, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla General Abacha döneminde ABD'ye kaçırılan 318 milyon doların geri gönderilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Nwonye, geri gönderilecek paraların Lagos-Ibadan, Abuja-Kano otoyolları ve İkinci Niger Köprüsünün inşası için kullanılacağını ifade etti.

AFRİKA'NIN "EN AÇ GÖZLÜ" DİKTATÖRÜ



Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yılları arasında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı. 17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor. Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.