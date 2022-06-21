İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3554
  • EURO
    18,2937
  • ALTIN
    1024.08
  • BIST100
    2575.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı
Dünya

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 3 yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı.

AA21 Haziran 2022 Salı 18:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette 2019'da hükümetle silahlı çeteler arasında başlatılan "Barış, Uzlaşma ve Diyalog" programında önemli başarı kaydedildiğini belirtti.

Dosara, barış görüşmeleri kapsamında 3 yılda silahlı çetelerin, rehin tuttuğu 3 binden fazla kişiyi serbest bıraktığını kaydetti.

Eyaletin daha önce özellikle topluluklara yönelik saldırılar ve insan kaçırma gibi ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Dosara, bu program sayesinde saldırıların azaldığını ifade etti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Eyalet hükümeti, silahlı grupların çatışmaları bitirecek bir barış anlaşmasını imzalatarak "Barış, Uzlaşma ve Diyalog" programı başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.