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Dünya

Nijerya'ya gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya aşılarını tamamlayarak gelenler için Kovid-19 testi zorunluluğu sona erdi.

AA22 Mart 2022 Salı 02:16 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 02:17
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Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, daha önce Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat tedbirlerinin revize edildiğini belirtti.

Mustapha, ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenlerin tam aşılı sayılacağı ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabileceğini söyledi.

Aşısız veya eksik aşılı kişilerin ise seyahatten 48 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yaptırmak koşuluyla ülkeye girebileceğinin altını çizen Mustapha, bu kişilerin ülkeye girişten sonra da ikinci ve yedinci günde yeniden test yaptırmaları gerekeceğini kaydetti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 103 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 460'ı sağlığına kavuştu, 3 bin 142 kişi ise yaşamını yitirdi.

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