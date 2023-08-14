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Dünya

Nijerya'ya su taşkını uyarısı

Ulusal Acil Yönetim Ajansı, Nijerya'da bu ay 19 eyalette su taşkını olabileceğini bildirdi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Nijerya'ya su taşkını uyarısı
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Nijerya'da devam eden yağışlar nedeniyle bu ay 19 eyalette su taşkını olabileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, ülkede şiddetli yağışların sürdüğünü açıkladı.

Farinloye, yağışlar nedeniyle bu ay 19 eyalete bağlı 56 bölgede su taşkını görülebileceğini duyurdu.

Ülkede nisandan bu yana 10 eyalette toplam 34 bin 983 kişi sellerden olumsuz etkilenmişti.

Seller nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 353 kişi yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalmıştı.

  • Ulusal Yönetim Ajansı
  • Su Taşkını
  • Nijerya Eyaletleri

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