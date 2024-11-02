Nijerya'yı bekleyen tehlike: Yaklaşık 33,1 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, FAO, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı işbirliğinde, ülkedeki gıda güvenliği durumunu tespit etmek amacıyla 26 eyalette çalışma yürüttü.

FAO Nijerya Temsilcisi Dominique Kouacou, yaptığı açıklamada, geçim kaynakları ile gıda güvenliğinin küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kouacou, Nijerya'nın temel ve tarımsal ürün fiyatlarını etkileyen ekonomik faktörlerin yanı sıra, sel ve kuraklık gibi iklim olayları ile güvenlik sorunlarının da ülkeyi zorladığını ifade etti.

Ülkede Haziran-Ağustos 2025'te yaklaşık 33,1 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini aktaran Kouacou, bu kişilerin büyük bir kısmının ülkenin kuzey kesiminde yaşadığını vurguladı.

Kouacou, ülkedeki gıda güvenliğinin ele alınması için acil eylem çağrısında bulunarak, "Hükümetin, paydaşların ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla açlığı hafifletmeye ve Nijerya'nın en savunmasız nüfusunun çektiği acıları azaltmaya daha da yaklaşabiliriz." ifadesini kullandı.