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Dünya

Nikaragua polisinden Roma Katolik Kilisesi'ne ret!

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da polis, Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini kabul etmedi.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 06:57 - Güncelleme:
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Bölge basınında çıkan haberlere göre, Kilise konuya ilişkin açıklamasında, "Ulusal polis, iç güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek, Marian Kongresi'nde planlanan etkinlik ve ayine izin vermedi." ifadesine yer verdi.

Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Managua Başpiskoposluğu, karara tepki göstererek, barışçıl şekilde herkesi Kilise ve Nikaragua için dua etme çağrısında bulundu.

Hükümetten 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Matagalpa piskoposu Rolando Alvarez'in nefret ve şiddetti körüklediği iddia edilerek, soruşturma başlatılacağı kaydedilmişti.

Ülkede bugüne kadar farklı zamanlarda Roma Katolik Kilisesi'ne ait yedi radyo istasyonu kapatılmıştı.

Ulusal Meclis, 3 Şubat'ta da bazıları Roma Katolik Kilisesi ile bağlantılı 4 özel üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsünü iptal etmişti.

  • Nikaragua polisi
  • Roma Katolik Kilisesi
  • ayin

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