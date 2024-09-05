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Dünya

Nikaragua'da 135 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

ABD yönetimi, Guatemala ile ortak çabalar sonucunda, Nikaragua'da 135 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını bildirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 19:10 - Güncelleme:
Nikaragua'da 135 siyasi tutuklu serbest bırakıldı
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua yönetiminin, ABD ile Guatemala'nın uzun süredir uğraştığı siyasi tutuklular konusunda adım attığı belirtildi.

Açıklamada, Nikaragua'nın, çeşitli kilise ve sivil toplum örgütlerine mensup 135 siyasi tutukluyu "insani gerekçelerle" serbest bıraktığı ve bu kişilerin ABD'nin sağladığı lojistik imkanlarla Guatemala'ya getirildiği kaydedildi.

ABD'DEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Nikaragua'da cezaevinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çabaları devam ettireceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, bu konuda ilgili paydaşlarla işbirliği yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Nikaragua'nın serbest bıraktığı kişiler arasında, Amerikan Evanjelik Kilisesine mensup 13 görevlinin de bulunduğu bildirildi.

ABD yönetimi söz konusu kişilerin din adamı olduğunu savunurken, Nikaragualı yetkililer bu kişilerin kilise şemsiyesi altında ticaret ve emlak faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyordu.

  • Nikaragua
  • Guatemala

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