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Nikaragua'da 50 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Güney Amerika ülkesi Nikaragua'da geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için 'kamu düzenini bozmak' suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerden 50'si serbest bırakıldı.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin adımı, ülkede 2018 nisan ayında başlayan, öğrencilerin başını çektiği protestolarla ilgili suçların affedilmesini öngören yasanın ardından geldi. 
 
Hükümet daha önce yaptığı açıklamalarda muhalefet temsilcileriyle yapılan uzlaşma görüşmeleri kapsamında tüm tutukluların 18 Haziran'a kadar serbest bırakılacağı taahhüdünde bulunmuştu.
 
Muhalefet temsilcilerinin oluşturduğu Yurttaş İttifakı halen protestolarda göz altına alınan 186 muhalifin cezaevinde olduğunu belirtiyor.
 
- Hükümet ve muhalifler arasında görüşmeler
 
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.
 
Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.
 
Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
 
Anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocudan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.
 
- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
 
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
 
Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.
 
Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.
 
Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
 
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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