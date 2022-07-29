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Dünya

Nikaragua'da korkunç kaza: 16 ölü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı, kazada 16 kişi öldü.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 00:50 - Güncelleme:
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Ülkenin kuzeyindeki Managua semtine doğru giden ve içinde 63 yolcusu bulunan otobüs, iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Otobüsteki yolculardan 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Nikaragua polisinden yapılan açıklamada, ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Otobüsün, göçmenleri Honduras sınırına götürdüğü ve şoförün aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

  • Nikaragua
  • Orta Amerika
  • göçmen

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