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Dünya

Nikki Haley: Trump'a oy vereceğim

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti içinde mart ayında yarıştan çekilen Nikki Haley, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a oy vereceğini açıkladı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 07:36 - Güncelleme:
Nikki Haley: Trump'a oy vereceğim
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ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve mart ayına kadar Trump'ın en güçlü rakibi olan Haley, Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir panelde seçim sürecini değerlendirdi.

Haley, her ne kadar bazı fikirlerine katılmasa da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ı desteklemesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Haley, "Trump bazı politikalarında mükemmel değil, bunu birçok kez dile getirdim. Ancak Biden bir felaket. Dolayısıyla Trump için oy kullanacağım." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Haley, mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Demokrat Parti'de de rakipsiz durumda bulunan Biden ile Trump'ın, 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde 2020'deki gibi bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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